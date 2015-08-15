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    • Жорже Жезуш: «ЦСКА очень силен, но в целом шансы команд равны»

    Жорже Жезуш: «ЦСКА очень силен, но в целом шансы команд равны»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш в преддверии противостояния с ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что в их паре нет явного фаворита.

    «Сейчас настала пора играть с лучшими командами, – цитирует A Bola Жезуша. – ЦСКА очень силен. Обычно он борется за чемпионство в России. Не буду говорить, что мы хотели или не хотели получить ЦСКА в соперники. Шансы равны, и любая команда может пройти дальше. Постараемся быть лучше. Что будет, если не пройдем? В футболе не бывает «если». Я не думаю об этом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 10:15
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    Комментарии (8)
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    lexazenit_89
    1439623791
    Удачи армейцам !!!!
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    KosSid
    1439626479
    Ещё и тренер классный пришёл,почему то кстати он ушёл из Бенфики,цска ничего не светит в ЛЕ,да и с такой игрой не надо позорить Российский футбол!
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    KosSid
    1439626554
    в лч верней!да и в ле)
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    Spark333
    1439628277
    Да вы думайте что говорите!!!ЦСКА порвет этих щенков !!!
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    plusnindimon
    1439633303
    Согласен, хотя у Спортинга даже побольше шансов
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    Yankees
    1439642841
    он уже в спортинге?был же в бенфике!хм..
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    ologreds
    1694997394
    numo439059
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