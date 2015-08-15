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    • Тигиев: «Я провалил игру с «Амкаром». У меня многое не получалось, было много ошибок»

    Тигиев: «Я провалил игру с «Амкаром». У меня многое не получалось, было много ошибок»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев критично высказался о своей игре в матче 5-го тура Чемпионата России против «Амкара».


    «Исходя из игры, обидно, конечно, что набрали лишь одно очко. Обидно, забив гол, пропускать через две минуты. Хотелось выиграть.

    Что произошло в эпизоде с голом? Последовала подача с правого края. Я понадеялся на товарища, но он поскользнулся, а я не ожидал, что пас пройдет. Потом игрок «Амкара» убрал меня и Леонардо на замахе и отправил мяч в дальний угол. Обидно. Но, думаю, дома реабилитируемся перед своими болельщиками. Должны реабилитироваться.

    То, что я показал в своих первых матчах за клуб, – это не мой потолок. Думаю, сегодня я… Не думаю, а так и есть – я провалил игру. У меня многое не получалось, было много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но буду прибавлять. А болельщикам спасибо за поддержку, мне очень приятно!», – сказал Тигиев.

    РФПЛ. «Амкар» – «Анжи». Все голы

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.08.2015 09:07
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    Комментарии (7)
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    тима_005
    1439619556
    Хорошее приобретение для анжи, лишь бы дальше не зазвезделся! Слуцкий открой глаза, и пригласи в сборную а не своего деревянного Набабкина
    Ответить
    Romeo SL
    1439621742
    да Тигиев и на самом деле хорош,
    Ответить
    Willian05
    1439624660
    продолжай тем же духо прибавляй и будешь в сборной играть с лучшими
    Ответить
    cezi_05
    1439626509
    Тагиев красава супер игрок
    Ответить
    chelsea 228
    1439635348
    У песьякова дебют удался
    Ответить
    Temirayl05
    1439638923
    Только не зазнавайся, ты должен расти... Начало хорошее!
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    ologreds
    1694997394
    numo439052
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