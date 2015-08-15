Думбия: «Вновь испытываю радость от игры в футбол»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, вернувшийся в армейский клуб на правах аренды из «Ромы», поделился своим мнением о победе в дерби со «Спартаком» (2:1).

«Было не просто играть после переезда и всего двух дней тренировок. Да и игра получилась сложной. Но чувствую себя прекрасно. Вновь испытываю радость от игры в футбол. Меня всегда прекрасно встречали в ЦСКА. Так было и на этот раз.

Видел «Спартак» в первый раз в этом году, но команда играет сейчас очень хорошо. Кажется, при мне ЦСКА постоянно его побеждал, да и голы ему мне удавалось забивать часто. На этот раз не получилось. Ничего, голы еще придут», – отметил форвард.

Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби