Широков: «Шансов забить было достаточно. Но в начале сезона реализация – наш бич»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков после матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) посетовал на реализацию моментов, а также отметил, что два пропущенных гола в течение нескольких минут – случайность.

«Наверное, более справедливым итогом стала бы ничья. Но, к сожалению, не использовали свои моменты и проиграли. Шансов забить было достаточное количество. В начале сезона реализация – наш бич.

Соглашусь, что у наших ворот тоже хватало моментов. Нам же нужно было отыгрываться, и, естественно, мы большими силами пошли вперед. Но не прям уж так много возможностей у ЦСКА возникало. Думаю, два хороших момента максимум.

Два быстро пропущенных гола – это чистая случайность. При втором Денис просто выбивал мяч, и так вышло, что поймал защитника на противоходе. Муса на этот раз реализовал.

В этот раз, думаю, намного лучше игра была, чем в предыдущий. А болельщикам – огромное спасибо за их фантастическую поддержку. Если они так дальше и будут за нас болеть, что они в принципе и делают, мы будем только прибавлять», – отметил Широков.

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