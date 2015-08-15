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    • Широков: «Шансов забить было достаточно. Но в начале сезона реализация – наш бич»

    Широков: «Шансов забить было достаточно. Но в начале сезона реализация – наш бич»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков после матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) посетовал на реализацию моментов, а также отметил, что два пропущенных гола в течение нескольких минут – случайность.

    «Наверное, более справедливым итогом стала бы ничья. Но, к сожалению, не использовали свои моменты и проиграли. Шансов забить было достаточное количество. В начале сезона реализация – наш бич.

    Соглашусь, что у наших ворот тоже хватало моментов. Нам же нужно было отыгрываться, и, естественно, мы большими силами пошли вперед. Но не прям уж так много возможностей у ЦСКА возникало. Думаю, два хороших момента максимум.

    Два быстро пропущенных гола – это чистая случайность. При втором Денис просто выбивал мяч, и так вышло, что поймал защитника на противоходе. Муса на этот раз реализовал.

    В этот раз, думаю, намного лучше игра была, чем в предыдущий. А болельщикам – огромное спасибо за их фантастическую поддержку. Если они так дальше и будут за нас болеть, что они в принципе и делают, мы будем только прибавлять», – отметил Широков.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 08:20
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    Комментарии (7)
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    taj
    1439623685
    Игра была отличная. Проиграли!!! Но команда начинает играть. Уверен если так пойдет за чемпионство будем биться. Спартак вперед!!!!!!!!!
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    azar80
    1439625574
    Рома прав команда еще сыровата, но в отличае от Якиновского видно что хотят
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    Александр1507
    1439628761
    Небыл ЦСКА сильнее,просто им повезло.Ведь голы вышли случайными,а не в результате комбинаций
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    Garrincha58
    1439635812
    Черданцев сказал во время репортажа наконец то в Спартаке появились два великих крайка братья Комбаровы я тут чуть со смеху не подавился потом сразу же переключил на Астонвиллу-МЮ
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    Serjinho
    1439635913
    ваш бич - это комбаровы, глушаков и черный в нападении, который мяч нормально обработать не может. пока эти 4 говна будут играть - спартак может даже не думать о чемпионствах
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    ologreds
    1694997396
    numo439048
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