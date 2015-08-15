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    • Слуцкий: «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном стал сильнее во всeм»

    Слуцкий: «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном стал сильнее во всeм»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных в матче пятого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

    «Мне кажется, достаточно интересный матч для зрителей, с обилием моментов с обеих сторон. Мы были сильнее в том, что реализовали моменты, которые у нас были. Игра очень тяжeлая, напряжeнная. Совсем другой матч по сравнению с завершающим в прошлом сезоне. «Спартак» стал сильнее во всeм, во всех компонентах. Совсем другая игра, совсем другой уровень сопротивления», — сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2015 02:00
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    JendosParavoz
    1439594569
    с победой!
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    Диктор
    1439596965
    Вот именно-что кажется.
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    KosSid
    1439601881
    Ды вы опять из-за негра отскочили!Вы не чемпионы и никогда ими не были!
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    vest01
    1439608479
    Этот негр красавчик,И ЦСКА ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОХВАЛУ.СПАРТАКУ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕСВЕТИТ МЕСТО В ТРОЙКЕ
    Ответить
    bzfar
    1439618687
    Слуцкий как всегда достойно отвечает на вопросы!
    Ответить
    KosSid
    1439625982
    Негр заслужил только банан!
    Ответить
    KosSid
    1439626059
    Спарта показала ваш уровень
    Ответить
    ologreds
    1694997396
    numo439035
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