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    РФПЛ. ЦСКА обыгрывает «Спартак» в гостях

    Центральный матч пятого тура РФПЛ проходил на «Открытие Арене», где «Спартак» принимал ЦСКА.

    В первые десять минут команды создали на двоих несколько хороших моментов, к исходу получаса их число удвоилось – гол явно назревал. И он случился на 31-ой минуте: Игнашевич первым оказался на подборе после удара Еременко. Через четыре минуты ЦСКА вел уже в два мяча.

    Но «Спартаку» уже в следующей атаке удалось заработать пенальти, который реализовал Комбаров . До конца первой половины «Спартак» мог даже и сравнять счет, но Мовсисян и Таски упустили два момента в одной атаке.

    Во втором тайме изобилие опасных моментов не иссякало, и если бы не вратари, то счет мог быть хоккейным. Но больше цифры на табло не менялись – победа ЦСКА со счетом 1:2.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

    «Спартак»: Ребров, К. Комбаров (Зе Луиш, 57), Таски, Боккетти, Гранат (Давыдов, 83), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян (Паршивлюк, 72).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 54), Дзагоев, Еременко (Миланов, 90+3), Тошич (А. Березуцкий, 90), Муса.

    Голы:0:1 – Игнашевич, 31; 0:2 – Муса, 35; 1:2 – Комбаров ( спенальти), 36.

    Предупреждения: Игнашевич, 48; Дзагоев, 74; Зе Луиш, 75; Боккетти, 87; Акинфеев, 90+3.

    Судья: Виталий Мешков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 23:29
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    Комментарии (95)
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    skainet
    1439605392
    хорошая игра получилась! Счёт по игре у ЦСКА сыгранность состава лучше, играли они организованней, Спартаку явно не хватало взаипонимания, но тут и понятно новый тренер много новых игроков, ЦСКА таким составом практически не один год гоняет, думаю это был решающий фактор
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    Димон Алма-Ата
    1439606378
    Я не поклонник ЦСКА, но поздравляю армейцев с достойной победой. Не помню вчера кто мне говорил, что сегодня увидим за, что нужно бояться Спартак, не увидел.
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    Ramaza
    1439610495
    Слуцкий молодец!
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    B o O m
    1439615406
    дешёвый футбол, при таком количестве брака я только могу отметить ЦСКА, как они грамотно и быстро выстраивают оборону и в атаке более продуктивны....а у Спартака всё как обычно, тяп-ляп...могу лишь отметить Попова и Промеса, больше некого)
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    Djazzz
    1439622163
    Хорошая игра
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    ААМ
    1439623765
    Ира на четыре, На 5+ посещаемость матча.
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    ААМ
    1439623803
    Игра на четыре, На 5+ посещаемость матча.
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    Serhio1010
    1439627256
    Как же до матча тут распылялись болелы спартака: да мы коней,да во все, в нас новая команда, чемпионы, бойтесь нас... А в итоге как всегда, свиньям до коней еще очень далеко!!!
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    Измайловский Кочегар
    1439628397
    Игра весёлая, этого не отнять. Но как можно столько ошибаться?
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    ologreds
    1694997396
    numo439022
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