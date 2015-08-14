Баба прошел медосмотр в «Челси»

Защитник «Аугсбурга» Абдул Баба находится в шаге от перехода в «Челси», он уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе.

По замыслу главного тренера синих Жозе Моуринью, Баба должен стать заменой Филипе Луису, которого «Челси» продал назад в «Атлетико». Сообщается, что сумма сделки между англичанами и «Аугсбургом» составляет 20 миллионов фунтов.

В «Аугсбург» Баба перешел год назад из «Гройтер Фюрта», и за это время сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач.