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    Баба прошел медосмотр в «Челси»

    Защитник «Аугсбурга» Абдул Баба находится в шаге от перехода в «Челси», он уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе.

    По замыслу главного тренера синих Жозе Моуринью, Баба должен стать заменой Филипе Луису, которого «Челси» продал назад в «Атлетико». Сообщается, что сумма сделки между англичанами и «Аугсбургом» составляет 20 миллионов фунтов.

    В «Аугсбург» Баба перешел год назад из «Гройтер Фюрта», и за это время сыграл 32 матча и отдал пять голевых передач.

    Источник: Skysports

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    14.08.2015 21:46
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Baisangur95reg
    1439581230
    Бабу надо было в Реал Мадрид!Они с Ронам по шопингу прошлись бы!
    Ответить
    2A
    1439586322
    Трудно понять логику жозе, когда можно было вернуть своего же игрока Бертрана из соутнемптона , который очень сильно прибывил в последнем сезоне , жозе решил купить легионера ща 20 мл, не факт что он сможет в апл сыграться, зачем он ему.надо было вернуть Бертрана,
    Ответить
    2A
    1439586423
    В Челси очень мало англичан , надо было Бертрана брать,
    Ответить
    2A
    1439587040
    У мю, 7-8 англичан. У Ливерпуля 6-7 англичан У арсенала 5-6 англичан У мен сити 3-4 У Челси 2-3 . Беда беда, Нужно чтоб в каждой команде по 10 англичан было бы, Вон сколько хороших игроков в апл которых може было бы этим нрандам купить .к примеру - Бэйнс Бертран. Баркли Стоунс
    Кейн Форстер Клеверли Шоукрос
    с Они могли бы если не основу то точно заменой быть в топ клубе чем всякие бабы-куадрады- каларовы-балотели и швайнштайнгеры
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    Arsenal_till i die
    1439613494
    одной бабой будет больше
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    Protosser
    1439823542
    Вы, прямо, изъездили эту тему с "Бабой". А что ж не составили название - "Состоялся медосмотр Бабы в Челси".. Ведь так ржачнее? Этого же добиваетесь?
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    ologreds
    1694997398
    numo439015
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