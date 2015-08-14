«Амкар» продлил контракт с Селиховым

«Амкар» продлил действующее соглашение с вратарем Александром Селиховым. Футболист пробудет в пермском клубе еще три года.

«Подписал новое соглашение, потому что меня все устраивает в команде. Тут отличный коллектив. Также на мое решение повлиял тренер вратарей Владимир Сычев. При подписании нового договора обсудили с руководством клуба варианты развития моей карьеры. С учетом того, что контракт долгосрочный, рассматриваю варианты поддержания игровой практики в клубах ФНЛ, уже есть несколько предложений. В дальнейшем планирую бороться за место основного вратаря «Амкара», - приводит слова Селихова пресс-служба «Амкара».

В нынешнем сезоне РФПЛ голкипер ни разу не появлялся на поле.