Венгер: «Уилшер уже начал тренироваться»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

«Уилшер уже начал тренироваться. Я думал, что он пропустит 6-8 недель, но есть вероятность, что восстановление займет 3-4 недели. Сейчас уже идет вторая неделя. Росицки перенес операцию на колено. Его агент говорил, что восстановление займет максимум 3 месяца, но потребуется больше времени. Насколько больше, мы пока не знаем. Уэлбеку нужно еще минимум 3 недели», – приводит слова наставника «Арсенала» BBC.