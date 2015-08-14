Видеотрансляция матча «Спартак» - ЦСКА - на «Бомбардире»

"Спартак" и ЦСКА являются непримиримыми соперниками, а из матчей ждет вся страна. Сегодня вечером мы сможем убедиться, насколько обоснованы притязания «Спартака» включиться в борьбу за титул. В случае победы команда Аленичева как минимум на один день возглавит турнирную таблицу, но и армейцы полны решимости продлить свою сухую серию, к тому же ЦСКА хочет подойти к матчам плей-офф Лиги чемпионов в хорошем настроении.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - ЦСКА. Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 21:30, не пропустите!