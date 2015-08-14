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    • Фернандес: «Еременко, Натхо и Василий Березуцкий – лучшие футболисты чемпионата России»

    Фернандес: «Еременко, Натхо и Василий Березуцкий – лучшие футболисты чемпионата России»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал следующую тройку лучших футболистов чемпионата России: Роман Еременко, Бибрас Натхо, Василий Березуцкий по итогам прошлого сезона. Опрос, между тем, выиграл Халк. Сейчас игрок армейской команды не изменил своего мнения.

    «Я бок о бок работаю с этими футболистами, поэтому лучше многих представляю себе их истинную силу. Каждодневно вижу их на тренировках, в матчах и могу сказать, что был крайне скован всего тремя позициями, ведь есть еще Акинфеев, Тошич, Игнашевич… Это великие игроки. Безусловно, Халк тоже большой футболист. Правда, в сборной Бразилии в тот момент, когда меня туда вызвали, его как раз не было, поэтому лично мы практически не знакомы — просто пересекались на поле в матчах наших клубов. Уважаю Халка, но если бы прямо в эту минуту меня вновь попросили назвать трех лучших футболистов России, я слово в слово повторил бы те фамилии, что назвал минувшей осенью», – сказал Фернандес..

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.08.2015 09:06
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    Комментарии (4)
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    волдарь
    1439535450
    Все покажет матч с Спартаком.
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    Exodus
    1439537622
    "Кукушка хвалит петуха"
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    plusnindimon
    1439540943
    Березуцкий))) Накурился что ли)
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    ologreds
    1694997402
    numo438938
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