Фернандес: «Дерби со «Спартаком» – это русское «классико»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес порделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Бразилец считает спартаковцев самым непримиримым соперником.

«Пожалуй, это наш самый непримиримый соперник. В этом матче разыгрывается нечто большее, чем три очка. С красно-белыми никогда не бывает легко, нужно постоянно, все девяносто с лишним минут быть предельно сконцентрированными. ЦСКА — «Спартак» — это русское «класико», все предельно настроены на победу в нем. Настоящее украшение первенства, которое не может оставить равнодушным. Я играл за свой прежний клуб «Гремио» против «Интернасьонала», это одно из главных бразильских дерби. Меня по-спортивному заводят такие матчи, заставляют выложиться на сто процентов и даже больше», – сказал Фернандес.