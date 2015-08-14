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    • Ван Гаал: «Тренер вратарей спросил Де Хеа: «Ты хочешь играть?» Он ответил: «Нет»

    Ван Гаал: «Тренер вратарей спросил Де Хеа: «Ты хочешь играть?» Он ответил: «Нет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о ситуации с вратарем команды Давидом Де Хеа, который не примет участия в матче против «Астон Виллы».

    «У тренера вратарей Франсуа Хука была встреча с Де Хеа. Он спросил: «Ты хочешь играть?» Де Хеа ответил: «Нет», – рассказал ван Гаал.

    Позже клуб объяснил отказ испанского голкипера тем, что Де Хеа не может сосредоточится из-за различных слухов, которые его окружают.

    «Я должен принимать решения. Это процесс. Мы наблюдали за Де Хеа во время подготовки. Он был не так хорош, это не тот Де Хеа, что был прежде. Он был моим лучшим футболистом в прошлом году, а для болельщиков – лучшим за два сезона», – объяснил главный тренер свое положение.

    «Давид был полностью согласен с нашим решением. У меня есть помощники, и мы говорим о таких вещах. У нас есть и тренер вратарей. Я не делаю все в одиночку».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.08.2015 01:16
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    Комментарии (8)
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    yudin_duda
    1439504527
    Жду ухода де шлюха
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    Asbjorn
    1439508143
    Непрофессионально
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    olegiovchenko
    1439522138
    обнулить!
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    Yera
    1439527726
    если уйдет возьмут ли вратаря? или ромера основным будет
    Ответить
    Dgad
    1439531326
    И смысл тогда еще год его держать...платить не маленькую зарплату при том что он играть не будет...и отпустить через год бесплатно. Продать его надо сейчас за 20-25 лямов.
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    ologreds
    1694997404
    numo438918
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