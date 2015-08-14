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    Агуэро: «Пока не знаю, окажусь ли я в основе»

    В преддверии матча второго тура АПЛ против «Челси» нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о свой физической готовности и порассуждал о борьбе за чемпионство.

    «Пока не знаю, буду ли я в основе. Я стараюсь как можно скорее вернуться в оптимальную форму, но участие в Кубке Америки сократило период предсезонной подготовки, и мне нужно ещe немного времени. Впереди весь сезон, и самое главное для меня – вернуть хорошую игровую форму, но не рисковать понапрасну», – говорит Агуэро.

    Форвард отметил, что для борьбы за титул «Манчестер Сити» нужно улучшить свои показатели в матчах с командами, которые находятся в нижней части таблицы. В прошлом сезоне «горожане» потеряли 18 очков в играх с клубами, занимавшими места ниже восьмого.

    «Победить сильнейших противников, но уступить очки более слабым – не помогает нашей задаче. Каждый клуб Премьер-лиги является серьeзным претендентом на чемпионство, и любая команда может опередить другую», – высказался на эту тему футболист.

    «Обыграть «Челси» было бы просто замечательно: всегда полезно хорошо начать сезон, но не думаю, что нам нужно сосредотачивать усилия исключительно на этом этапе».

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    14.08.2015 00:48
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    Комментарии (2)
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    Кукуха
    1439502736
    Этот матч был бы хорош с ничьей. :)
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    ologreds
    1694997404
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