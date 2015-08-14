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    • Сотрудничество Спаллетти и «НТВ-Плюс» может стать постоянным

    Сотрудничество Спаллетти и «НТВ-Плюс» может стать постоянным

    Комментатор «НТВ-Плюс» Тимур Журавель допустил, что сотрудничество канала с Лучано Спаллетти может стать постоянным.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что бывший тренер «Зенита» выступит в качестве эксперта на матче «Спартак» — ЦСКА.

    «Мы можем сотрудничать на постоянной основе. Как вариант – до окончания первой части чемпионата. Но тут много логистических вопросов. Пока мы договорились, что этот эфир станет пробным шаром, посмотрим, как Лучано чувствует себя в роли эксперта. Потом можно будет говорить детальнее», – сказал Журавель.

    «Лучано будет на стадионе и спустится к полю после игры. Он не хочет говорить до матча. Но при этом Спаллетти изъявил желание оказаться у кромки поля и перед игрой. В частности, для того чтобы увидеться и пообщаться с Ромой Широковым», – отметил Журавель.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2015 00:24
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    Комментарии (8)
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    Кукуха
    1439501858
    Зачем?!
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    Гуливер
    1439503409
    Спаллети дома то не сидит!)
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    Biatlon1st
    1439503706
    У нас своих что ли экспертов нет, а? Вон, лучше бы Сашу Бубнова взяли, он бы в перерыве к каждому игроку подбежал и за ттд навтыкал бы!
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    Диктор
    1439507811
    Пиар ход-тупицы с НТВ не понимают-кто будет смотреть их за деньги-если будет бесплатный общероссийский канал??????? НИКТО,
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    skainet
    1439522789
    а что Бубнова на пенсию ....уверен он тоже хочет пообщаться с Ромой ))
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    Krasnodar 123
    1439539797
    А кому интересно мнение какого то Спагети и какого то замухрышки Журавельки. Опять бабло пытаетесь пилить с итальянской мафией от футбола. Катитесь вы куда подальше зритель и без вас тупых видит, что к чему.
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    ologreds
    1694997404
    numo438914
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