Сотрудничество Спаллетти и «НТВ-Плюс» может стать постоянным

Комментатор «НТВ-Плюс» Тимур Журавель допустил, что сотрудничество канала с Лучано Спаллетти может стать постоянным.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что бывший тренер «Зенита» выступит в качестве эксперта на матче «Спартак» — ЦСКА.

«Мы можем сотрудничать на постоянной основе. Как вариант – до окончания первой части чемпионата. Но тут много логистических вопросов. Пока мы договорились, что этот эфир станет пробным шаром, посмотрим, как Лучано чувствует себя в роли эксперта. Потом можно будет говорить детальнее», – сказал Журавель.

«Лучано будет на стадионе и спустится к полю после игры. Он не хочет говорить до матча. Но при этом Спаллетти изъявил желание оказаться у кромки поля и перед игрой. В частности, для того чтобы увидеться и пообщаться с Ромой Широковым», – отметил Журавель.