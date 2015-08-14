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    • «Лестер» оштрафовал Варди за расистское высказывание и отправил его на образовательный курс

    «Лестер» оштрафовал Варди за расистское высказывание и отправил его на образовательный курс

    «Лестер Сити» оштрафовал своего нападающего Джейми Варди на значительную сумму. Находясь в казино, футболист позволил себе пренебрежительное высказывание в адрес человека азиатской внешности. Посчитав, что мужчина подсматривает его карты, Варди назвал того «япошкой».

    Реакция клуба на этот инцидент не ограничилась штрафом: игрок должен посещать занятия образовательного курса, который рассказывает о разнообразии человечества.

    Ранее «Лестер» уже принимал серьезные меры против расистских высказываний своих футболистов. Так, были расторгнуты контракты с Томом Хоппером, Адамом Смитом и Джеймсом Пирсоном, которые во время турне по Тайланду устроили в гостинице оргию с местной женщиной и оскорбляли эту женщину на расистской почве. Из-за этого инцидента был уволен и тренер команды Найджел Пирсон.

    Источник: Sports.ru

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    14.08.2015 00:03
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    Комментарии (3)
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    commando
    1439499984
    А все из-за какого-то япошки.
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    Кукуха
    1439501938
    Конечно они молодцы, что борются, но япошка... ну не оскорбление.
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    ologreds
    1694997404
    numo438912
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