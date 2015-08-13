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    Суркис: «Уровень Ярмоленко выше уровня «Сток Сити»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис готов расстаться с Андреем Ярмоленко только в том случае, если футболистом заинтересуются серьезные европейские клубы.

    «Готов повторить свое мнение еще раз: уровень Андрея – значительно выше уровня «Сток Сити», и отдавать его в эту команду даже за очень большие деньги считаю неправильным», – сказал Суркис.

    «В то же время, хотя Ярмоленко очень нужен «Динамо» в Лиге чемпионов, я, как и обещал, отпущу его при поступлении предложения от европейского топ-клуба. Так в наших с ним договоренностях и прописано – слово в слово», – раскрыл подробности контракта игрока Суркис.

    Напомним, контракт Ярмоленко с «Динамо» истекает через год и продлевать его футболист не собирается.

    Источник: iSport.ua

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    13.08.2015 23:29
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    Комментарии (8)
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    Аvi-8
    1439502104
    Так оно и есть.
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    Vector-B B
    1439502104
    Андрей согласен играть в Стоке,только ты его обманул,ну правильно уйдет бесплатно летом свободным агентом,а хитро -опых учат!
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    Кукуха
    1439502443
    Эх, Динамо, продавайте его, пока есть возможность.
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    SD-Podonok
    1439562646
    Я розумію Ярмолу, хоче грати в Англії, але і Суркіса також....Андрій дуже вагома людина в Динамо! Тим паче, в переді ЛЧ, а кияни будуть у третій корзині.
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    ologreds
    1694997404
    numo438908
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