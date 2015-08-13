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    • Халк: «Ухвачусь всеми силами за возможность играть в сборной»

    Халк: «Ухвачусь всеми силами за возможность играть в сборной»

    Нападающий «Зенита» Халк поделился чувствами, которые испытал после того, как его вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

    «Я благодарен учителю Дунге за этот шанс. Я ухвачусь за возможность всеми силами. Спасибо всем, кто верил в меня. Хочу поблагодарить бога за этот вызов. Я очень много работал ради этого момента», – сказал футболист.

    С момента последнего появления Халка в футболке сборной прошло уже больше года: это случилось на ЧМ-2014. На минувший Кубок Америки нападающий вызван не был.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 19:19
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    Комментарии (5)
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    Конёк Ебунёк
    1439483350
    Говорящий мешок.
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    shinnik
    1439486779
    Бедная возможность...
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    skainet
    1439522960
    Халк достоин, а не вызывали его потому как не умеет играть в командный футбол
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    ologreds
    1694997406
    numo438885
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