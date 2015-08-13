Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Халка вернули в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга огласил состав своей команды на товарищеские матчи против Коста-Рики и США, которые состоятся в начале сентября. После годового перерыва в стан «кудесников мяча» возвращен игрок «Зенит» Халк.

    Вратари: Джефферсон («Ботафого»), Марсело Гроэ («Гремио»), Алиссон («Интернасьонал).
    Защитники: Давид Луиз («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер», Италия), Габриэль Паулиста («Арсенал», Англия), Дани Алвес («Барселона», Испания), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Данило («Реал», Испания), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).
    Полузащитники: Луис Густаво («Вольфсбург», Германия), Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Элиас («Коринтианс»), Рамирес («Челси», Англия), Оскар («Челси», Англия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Виллиан («Челси», Англия), Лукас Лима («Сантос»), Кака («Орландо», США).
    Нападающие: Неймар («Барселона», Испания), Лукас Моура («ПСЖ», Франция), Халк («Зенит», Россия), Дуглас Коста («Бавария», Германия).

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    komandos99
    1439488914
    Название страны и больше ничего...
    Ответить
    Antonio Montana
    1439488968
    Кака :0
    Ответить
    Spikul
    1439499902
    Уже не знают кого взять... Лишь бы был... Бразилия уже не та и причём давно!
    Ответить
    ЦСКА 3011
    1439506419
    Оскар, Рамирес, Густаво, Моура, видимо у этого кретина мозги на место встали или отпустило.....
    Ответить
    smit1096
    1439507622
    наконец-то, Халк хорош!
    Ответить
    El_Chori
    1439516922
    Такое ощущение, что Рамиреса и, прости Господи, Оскара берут просто так, просто потому, что они играют за Челси. Прям как по блату
    Ответить
    Max-78
    1439536377
    Заслужил!!удачи!!!
    Ответить
    plusnindimon
    1439540818
    нечего ему там делать
    Ответить
    freckle
    1439562667
    Заслужил! Наконец-то)
    Ответить
    ologreds
    1694997406
    numo438877
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+