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    Таски рассказал, что требует от «Спартака» Аленичев

    Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал, чем мировоззрение нынешнего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева отличается от других наставников.

    «Прежде всего мы начали играть в короткий пас, иначе строим атакующую игру и иначе выходим из обороны. В любой ситуации ты должен постараться отдать партнеру чистую, аккуратную передачу. Не бывает такого, чтобы Артем Ребров или кто-то из защитников, оказавшись с мячом, лупил его абы куда, лишь бы подальше от собственных ворот. Откройся так, чтобы партнер мог отдать тебе чистую передачу. Если мяч у меня, то я стараюсь отдать пас на опорника. Или на «десятку». Без разницы. Главное, чтобы получилось быстро, точно и помогло начать осмысленную атаку. Вот что требует от нас Аленичев. И мне его стиль очень импонирует», – рассказал немец.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2015 17:25
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