Зе Луиш: «Футбол в Кабо-Верде в крови у людей»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о футбольной ситуации на своей родине — в Кабо-Верде.

«В Кабо-Верде нет детских футбольных академий в европейском понимании этого слова. Есть что-то вроде футбольных школ, но инфраструктура там на минимальном уровне: есть тренер, мячи, да, пожалуй, и все. Вообще футбол – это стиль жизни в Кабо-Верде, он у нас в крови. Когда был ребенком, гонял с друзьями мяч прямо на улице. Знаете, так почти во всей Африке. Все футболисты стремятся скорее уехать. Уезжают в надежде найти лучшие условия для жизни, для карьерного роста. В Кабо-Верде нет профессионального футбола, он полностью любительский. Если кто-то хочет чего-то достичь, должен уезжать», – сообщил Зе Луиш.