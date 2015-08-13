Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Зе Луиш: «Футбол в Кабо-Верде в крови у людей»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о футбольной ситуации на своей родине — в Кабо-Верде.

    «В Кабо-Верде нет детских футбольных академий в европейском понимании этого слова. Есть что-то вроде футбольных школ, но инфраструктура там на минимальном уровне: есть тренер, мячи, да, пожалуй, и все. Вообще футбол – это стиль жизни в Кабо-Верде, он у нас в крови. Когда был ребенком, гонял с друзьями мяч прямо на улице. Знаете, так почти во всей Африке. Все футболисты стремятся скорее уехать. Уезжают в надежде найти лучшие условия для жизни, для карьерного роста. В Кабо-Верде нет профессионального футбола, он полностью любительский. Если кто-то хочет чего-то достичь, должен уезжать», – сообщил Зе Луиш.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997406
    numo438872
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+