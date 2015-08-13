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    Гараю не скучно играть в РФПЛ

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай поделился мыслями, навеянными своими выступлениями в России.

    «Играть в чемпионате России не скучно. Я счастлив, потому что против нас играют все на максимуме. Не везде хорошие поля, но в целом все хорошо. Самое важное, что мы выиграли чемпионство в первый же мой год в команде. А также то, что моя семья счастлива здесь. Наша цель – чемпионство в этом сезоне и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. У меня четыре года по контракту с «Зенитом», и я намерен отработать его до конца. К тому же моей семье здесь нравится. Слухи меня не волнуют», – заявил аргентинец.

    Источник: Twitter

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    13.08.2015 16:52
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    Комментарии (7)
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    Fc_Baikal
    1439474462
    За такие бабки мне бы тоже не скучно было :D
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    jet andy
    1439477559
    Ещё годик-другой поиграет и капитаном станет.
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    ВеRt@/\ьФm
    1439490500
    Тебе рады в Петербурге. Гарай самый лучший защитник лиги
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    ologreds
    1694997406
    numo438871
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