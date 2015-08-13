Парфенов: «Руководство планирует усилить состав «Тосно»

Новый главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, почему, по его мнению, команде не удался старт сезона в ФНЛ. Специалист также сообщил, что руководство клуба планирует усилить состав.

«Мне кажется, во многом дело как раз в новичках. Состав практически полностью поменялся, плюс я не знаю, какая была подготовка. Какое состояние команды на данный момент? Я провел только одну тренировку, восстановительную. Поэтому оценить физическое состояние очень сложно. Готова или не готова команда, станет понятно на дальнейшем этапе. Работу Перевертайло обсуждать не буду, это не совсем корректно. По моим ощущениям, дело не в «физике», проблемы больше в области психологии.

Многие игроки у «Тосно» на контрактах. Руководство хочет усилить состав. Работа со стороны генерального директора ведется. Наверное, какие-то изменения произойдут», – сказал Парфенов.