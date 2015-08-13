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    «Локомотив» не получал бумаг по Буссуфа

    Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов заявил, что его клуб не получал никаких официальных предложений о продаже полузащитника Мубарака Буссуфа.

    «Пока мне бы не хотелось давать комментарии относительно будущего Буссуфа. Когда появится какая-то конкретика, тогда я смогу что-то прокомментировать, а сейчас пока конкретики нет. Соответствует ли действительности информация о том, что «Андерлехт» сделал новое предложение «Локомотиву» о трансфере игрока? Пока информация такова, что я не получал никаких бумаг. Поэтому и комментировать на данный момент нечего», – сказал Котов.

    Источник: Eurofootball

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    13.08.2015 01:16
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    Комментарии (2)
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    Vector
    1439553262
    Котов, ты ещё на спортивный директор??
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    ologreds
    1694997412
    numo438809
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