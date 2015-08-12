Алханов: «Потолок зарплат таит в себе опасность»

Президент грозненского «Терека» Хайдар Алханов высказал свое отношение к потенциальному потолку зарплат в российском футболе.

«Вопрос довольно интересный и неоднозначный. Для клубов, считаю, введение потолка зарплат выгодно с финансовой точки зрения. Но здесь заложена опасность. Как команды будут приглашать к себе хороших игроков? Ведь в случае ограничения зарплаты 2 миллионами рублей в месяц, игроки нашего чемпионата будут уезжать в те же страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, даже в Азербайджане сейчас зарплаты очень неплохие. В ряде клубов 50-60 тысяч долларов в месяц. Поймите, век игрока недолог. Сейчас часто во главу угла ставятся деньги. Нужно зарабатывать, и здесь никого особо осуждать не стоит. Во-вторых, как, например, Халк или Аксель Витсель согласятся на урезание зарплат?!», – вопросил функционер.