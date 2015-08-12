Семин: «Пусть Песьяков отбивает чем угодно — хоть головой»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями по поводу трансфера вратаря московского «Спартака» Сергея Песьякова в дагестанский коллектив на правах аренды.

«Песьяков – достаточно опытный вратарь, играл в основном составе «Спартака». Это раз. Во-вторых, он имеет практику, провел в этом сезоне несколько матчей за «Спартак-2», наблюдал за ним в ФНЛ. А еще Сергей – россиянин, в условиях лимита это тоже немаловажно. Приглашение этого игрока – инициатива клуба. Будет ли он первым номером «Анжи»? Посмотрим. Это только от него самого зависит. Говорят, Песьяков хорошо играет ногами? И ими важно хорошо играть, и руками. Пусть хоть головой отбивает! Как угодно. Главное, чтоб мячи не пропускал!», – заявил специалист.