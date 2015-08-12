Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Семин: «Пусть Песьяков отбивает чем угодно — хоть головой»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями по поводу трансфера вратаря московского «Спартака» Сергея Песьякова в дагестанский коллектив на правах аренды.

    «Песьяков – достаточно опытный вратарь, играл в основном составе «Спартака». Это раз. Во-вторых, он имеет практику, провел в этом сезоне несколько матчей за «Спартак-2», наблюдал за ним в ФНЛ. А еще Сергей – россиянин, в условиях лимита это тоже немаловажно. Приглашение этого игрока – инициатива клуба. Будет ли он первым номером «Анжи»? Посмотрим. Это только от него самого зависит. Говорят, Песьяков хорошо играет ногами? И ими важно хорошо играть, и руками. Пусть хоть головой отбивает! Как угодно. Главное, чтоб мячи не пропускал!», – заявил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Beger
    1439408069
    Лучше купили бы пару центральных защитников@@@
    Ответить
    Red-White Sakhalin
    1439453638
    Вау, Серега, играй как всегда, мяч летит, закрывай глаза..
    Ответить
    ologreds
    1694997412
    numo438789
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+