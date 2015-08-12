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    • Глава спорткомитета Казани: «В футболе творится вакханалия»

    Глава спорткомитета Казани: «В футболе творится вакханалия»

    Начальник спорткомитета Казани Ильгиз Фахриев дал оценку ситуации, которая царит сейчас в отечественном футболе и хоккее.

    «Я думаю, что ту вакханалию, которая сегодня существует в нашем футболе и хоккее с контрактами игроков, нужно прекратить. Это не дело, вся страна живет в одной экономической ситуации, а футболисты и хоккеисты – в другой. А на трибунах за ним наблюдают, условно, сто-сто пятьдесят человек, ну, тысяча человек, а на поле бегают долларовые миллионеры. Кому это нужно? Для кого это делается? Я за адекватное вознаграждение спортсменам. Если к нам приезжает легионер, то он должен быть на две головы выше местного, а когда он всего лишь чуть-чуть сильнее нашего, это не дело. И наших мы не отпугнем, ведь никто из российских футболистов сейчас не играет за границей в топовых клубах, значит, не нужны. А у нас можно потратиться лишь на сильных по-настоящему легионеров, чтобы вокруг них был коллектив своих воспитанников», – заявил чиновник.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    12.08.2015 20:21
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Поц
    1439403115
    Надо понизить зарплату в 10 раз. Кто против, пусть ищут, где лучше. Учитывая уровень наших футболистов, устроиться в Европе смогут 10-15 человек, остальные всё равно останутся.
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    Garrincha58
    1439404226
    это не только в футболе или хоккее это везде и повсюду на любом предприятии тот кто работает и приносит пользу получает в десятки раз меньше чем те кто просто ходит на работу попитиь чайку и посплетничать и прежде всего надо урезать зарплату чиновникам и депутатам в Думе за что они имеют такие доходы что они такого делают что в стране от их деятельности становится лучше
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    Garrincha58
    1439404368
    мы все тут говорим о какихъ то потолках а Зенит во преки всему собирается дать Кокорину 4.5 млн евро в год ну не бред ли это и за что он за год забьет 4.5 мяча
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    Romeo SL
    1439411044
    все правильно сказал только одно забыл-а на чем распил проводить))
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    edw7777
    1439412951
    Ключевая фраза - "заявил чиновник".
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    Swamp_07
    1439415840
    Да они особо и не бегают, может просто быстро ходят а куда торопиться то? Жизнь удалась и надо беречь здоровье!
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    Jurij_Mar
    1439449739
    А ведь прав.Но это все разговоры,где дела. Зарплата Кокорина в Зените будет 220 млн. Дядюн в Динамо заработал 140 млн+подъемные 57 млн.За чтоооо?
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    Medium 33
    1439465079
    +100500 все в точку!!!! Самого эти же мысли давно посещают! 11 нулей на поле, а на банковских счетах суммы с 11-ю нулями!
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    paparazzi-kazan
    1439479052
    Времена СССР "висели" на заводах токарями и получали премии за выигрыши , никто не плакал и играли от души и для людей.
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    ologreds
    1694997412
    numo438782
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