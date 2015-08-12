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    Промес: «Покажем ЦСКА, что времена изменились»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий перед пятничным поединком пятого тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Конечно, я слежу за ЦСКА. Это серьезная сила в российском чемпионате. Видел их последний матч в квалификации Лиги Чемпионов со «Спартой». ЦСКА умеет бороться до конца. Все понимают, что это за игра. Жду – не дождусь дерби. В защите у «армейцев» опытные игроки. У «Спартака» есть преимущество в скорости. Уверен, мы найдем рецепт, как победить. Это будет трудно. Но на своем стадионе мы постараемся добиться успеха. У ЦСКА качественный состав и нет текучки кадров. Стабильный состав ЦСКА представляет из себя серьезную силу. Основные изменение произошли в «Спартаке». В первую очередь изменился стиль игры. Мы обрели уверенность. Не знаю, что будет в концовке, но мы должны занять высокое место в турнирной таблице.

    Неприятно вспоминать болезненное поражение от ЦСКА (0:4). Не готов мириться с тем, что мы проигрываем дерби. Уверен, мы покажем «армейцам», что времена изменились. Такой же результат уже не повторится. Это будет другая игра. Помню свой первый матч на выезде с ЦСКА. Это страсть, адреналин на трибунах и на поле. Дерби между «Спартаком» и ЦСКА — это битва не на жизнь, а не смерть. Нужно отдать максимум сил, отдать душу на поле, чтобы победить», – сказал голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 19:56
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    salonik
    1439399227
    Хороший, адекватный парень, удачи ему всегда, только не в матче с нами.
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    бомбардирушка
    1439399797
    ну прям уверенности хоть отбавляй !!! сколотили за 3 дня команду !!!
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    Диктор
    1439401385
    Посмотрим что вы в пятницу визжать будете после игры-а то распетушились здесь.Хотя у вас есть очень сильный игрок-Гинер зовут его-но если вам опять пенальти не надают-по спортивному вам ничего не светит.
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    MGAN14
    1439402108
    Вперед Спартак!!! ОуКБ
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    bset
    1439402157
    Ему неприятно 0:4 вспоминать, а кому-то вспоминать 1:5...
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    staronnik
    1439402750
    Шо?! Опять?! Старая песня из года в год)
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    tims
    1439404940
    "... покажем "армейцам", что времена изменились" - сказал Промес, повернулся и встал в привычную для себя позу... А вобще это интервью откровенная туфта. У Квинси совершенно корявая речь и маловато мозгов даже для подобного анализа игры...
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    Диктор
    1439408651
    А давайте в пятницу после игры говорить-а то слюней и соплей много,а смысл? Пятница ждет вас.
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    Слуцкий
    1439408723
    а что он для этого делает???комментирует усиление и могущества ЦСКА и надеется на победу ))))
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    ologreds
    1694997414
    numo438779
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