Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец: «Руководство «Динамо» не живет футболом и интересами клуба»

    Бышовец: «Руководство «Динамо» не живет футболом и интересами клуба»

    Известный специалист Анатолий Бышовец, в 1988-1990 годах работавший в московском «Динамо», поделился своим видением текущей ситуации в клубе.

    «Сейчас «Динамо» лишается не просто своих игроков, но и возможностей. Еврокубки уже прошли мимо клуба. Будущее команды сейчас полностью в руках Андрея Кобелева. Ведь в качестве спортивного директора он четко понимал, какие у бело-голубых перспективы. Амбиции не должны идти в противоречие со способностями.

    «Динамо» не может сейчас сказать, что им не нужен тот или иной игрок. Команда просто не сможет добиваться высоких результатов, используя лишь внутренние резервы. Выступления в этом сезоне будут полностью зависеть от того, насколько москвичи смогут использовать этот внутренний резерв. Проблема в том, что, видимо, никто не понимает, к чему идет клуб. Уход игроков, проблема с финансами, постоянная смена тренера. О какой перспективе можно говорить?

    Я воспитанник киевского «Динамо» с 11 лет, для меня это в первую очередь традиции. Я играл с Львом Яшином в одном составе сборной СССР. Если сегодня заходит разговор о «бело-голубых», то для меня это больная тема. Главная проблема в том, что в клубе очень мало профессионалов, которые хоть что-то бы понимали в футболе.

    Такое ощущение, что если даже что-то произойдет с командой, то руководителей это не коснется. Эти люди не живут футболом и интересами клуба. «Динамо» занимает особенное место в нашей стране, оно писало ее историю», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Старый Пью
    1439394274
    Вот это точно. Именно в этом корень проблем большинства российских клубов и сборной. "Эти люди" живут своим бизнесом, должностью, связями - но точно не футболом.
    Ответить
    ologreds
    1694997414
    numo438765
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+