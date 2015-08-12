Бышовец: «Руководство «Динамо» не живет футболом и интересами клуба»

Известный специалист Анатолий Бышовец, в 1988-1990 годах работавший в московском «Динамо», поделился своим видением текущей ситуации в клубе.

«Сейчас «Динамо» лишается не просто своих игроков, но и возможностей. Еврокубки уже прошли мимо клуба. Будущее команды сейчас полностью в руках Андрея Кобелева. Ведь в качестве спортивного директора он четко понимал, какие у бело-голубых перспективы. Амбиции не должны идти в противоречие со способностями.

«Динамо» не может сейчас сказать, что им не нужен тот или иной игрок. Команда просто не сможет добиваться высоких результатов, используя лишь внутренние резервы. Выступления в этом сезоне будут полностью зависеть от того, насколько москвичи смогут использовать этот внутренний резерв. Проблема в том, что, видимо, никто не понимает, к чему идет клуб. Уход игроков, проблема с финансами, постоянная смена тренера. О какой перспективе можно говорить?

Я воспитанник киевского «Динамо» с 11 лет, для меня это в первую очередь традиции. Я играл с Львом Яшином в одном составе сборной СССР. Если сегодня заходит разговор о «бело-голубых», то для меня это больная тема. Главная проблема в том, что в клубе очень мало профессионалов, которые хоть что-то бы понимали в футболе.

Такое ощущение, что если даже что-то произойдет с командой, то руководителей это не коснется. Эти люди не живут футболом и интересами клуба. «Динамо» занимает особенное место в нашей стране, оно писало ее историю», — сказал Бышовец.