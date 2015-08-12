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    • Cодержание волгоградского стадиона «Арена-Победа» будет обходиться в 18 миллионов в месяц

    Cодержание волгоградского стадиона «Арена-Победа» будет обходиться в 18 миллионов в месяц

    Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин поделился, что после чемпионата мира в центре Волгограда создадут спортивный кластер и содержание стадиона «Арена-Победа» после турнира будет обходиться в 18 миллионов рублей в месяц.

    «Практически в центре города у нас получится после 2018 года настоящий спортивный кластер. После мундиаля он станет базой для команды «Ротор». Нам предстоит разработать программу по эффективному использованию арены. Количество мест, возможно, будет уменьшено до 35 тысяч. Уже сейчас, на стадии строительства, рассматривается вариант оборудования беговых дорожек на стадионе, чтобы здесь могли заниматься легкоатлеты. Будут здесь и выступать звезды эстрады, проводиться другие зрелищные мероприятия, иначе мы не окупим затрат на содержание», – сказал Галушкин.

    Источник: ТАСС

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    12.08.2015 14:41
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1439381242
    все понятно что после ЧМ он просто не нужен будет вот и спрашивается а на кой это все было надо только чтобы Путину перед миром покрасоваться
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    Romeo SL
    1439382398
    думаю в Волгограде должна быть футбольная команда,также как и в Саратове и в Воронеже и вообще в ПФЛ должно быть 20 команд.
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    астраханец
    1439386874
    Не есть хорошая новость
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    ologreds
    1694997416
    numo438735
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