Неценко: «Матич и Фабрегас останавливаются в штрафной и наблюдают, как Айю расстреливает ворота «Челси»

Комментатор «России 2» Александр Неценко проанализировал проблемы лондонского «Челси» на старте сезона в английской Премьер-лиге.

«До матча за Суперкубок «Челси» провел три товарищеских матча, в которых пропустил довольно много. При этом Фалькао и Диего Коста совершенно перестали забивать, при том что моменты оба имели. К матчу за Суперкубок команда подходила уже с рядом проблем.

С «Арсеналом» в опорной зоне у «синих» вышли Фабрегас и Матич. «Канониры» начали сразу давить именно на эту зону. В голевой атаке была передача в центр, где не было никого, и Уолкотт смог отдать голевую на Окслэйда-Чэмберлена. Впрочем, многие по-прежнему не обращали на это внимание.

После этого была встреча с «Фиорентиной». В проблемной опорной зоне сыграли Джон Оби Микел и Лофтус-Чик. Оби Микел несколько раз проваливается в матче, что приводит к забитому голу. В межсезонье команда пропускает уже девятый мяч из штрафной площади.

В матче со «Суонси» в опорной зоне вновь появились Фабрегас и Матич. Сеск очень часто теряет позицию, не всегда страхует Неманью, который позволяет проскакивать игрокам «Суонси». Первый гол «Челси» пропускает после добивания, как и в матче с «Фиорентиной». Матич и Фабрегас останавливаются в штрафной площади и просто наблюдают, как Айю расстреливает ворота их команды. Во втором забитом голе Фабрегас не успевает за Шелби, и в итоге Матич не знает на кого бросаться, передача проходит, и только после этого Куртуа нарушает правила», — заключил Неценко.