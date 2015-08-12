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    • Неценко: «Матич и Фабрегас останавливаются в штрафной и наблюдают, как Айю расстреливает ворота «Челси»

    Неценко: «Матич и Фабрегас останавливаются в штрафной и наблюдают, как Айю расстреливает ворота «Челси»

    Комментатор «России 2» Александр Неценко проанализировал проблемы лондонского «Челси» на старте сезона в английской Премьер-лиге.

    «До матча за Суперкубок «Челси» провел три товарищеских матча, в которых пропустил довольно много. При этом Фалькао и Диего Коста совершенно перестали забивать, при том что моменты оба имели. К матчу за Суперкубок команда подходила уже с рядом проблем.

    С «Арсеналом» в опорной зоне у «синих» вышли Фабрегас и Матич. «Канониры» начали сразу давить именно на эту зону. В голевой атаке была передача в центр, где не было никого, и Уолкотт смог отдать голевую на Окслэйда-Чэмберлена. Впрочем, многие по-прежнему не обращали на это внимание.

    После этого была встреча с «Фиорентиной». В проблемной опорной зоне сыграли Джон Оби Микел и Лофтус-Чик. Оби Микел несколько раз проваливается в матче, что приводит к забитому голу. В межсезонье команда пропускает уже девятый мяч из штрафной площади.

    В матче со «Суонси» в опорной зоне вновь появились Фабрегас и Матич. Сеск очень часто теряет позицию, не всегда страхует Неманью, который позволяет проскакивать игрокам «Суонси». Первый гол «Челси» пропускает после добивания, как и в матче с «Фиорентиной». Матич и Фабрегас останавливаются в штрафной площади и просто наблюдают, как Айю расстреливает ворота их команды. Во втором забитом голе Фабрегас не успевает за Шелби, и в итоге Матич не знает на кого бросаться, передача проходит, и только после этого Куртуа нарушает правила», — заключил Неценко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 14:20
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    Комментарии (2)
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    Garri98
    1439415859
    Не пойму , если в России столько хороших специалистов которые разбираются в футболе, то почему нет хороших футболистов. Все знают куда бежать, как бежать, куда давать и как давать, как открываться и закрываться. А как выигрывать никто не знает. Порой раздражает их комментарии в адрес как больших игроков так и больших команд. Поверьте лучше смотреть на англий соком языке игру хоть и не все понимаешь , чем слушать их заумный бред.
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    ologreds
    1694997416
    numo438731
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