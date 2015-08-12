Гараев: «Пока «Рубин» не будет принимать каких-либо кадровых решений»

Генеральный директор казанского «Рубина» Айрат Гараев заявил, что не планирует перестановок на тренерском мостике.

«Нельзя говорить, что ничего страшного не случилось – начало для «Рубина» выдалось очень плохим. Из четырех игр чемпионата две были из разряда очень плохих. На выезде с ЦСКА и «Спартаком» неудачный результат получился в том числе и ввиду календаря. Но это не значит, что на основании этого нужно принимать какие-то резкие кадровые шаги. Думаем, что ситуация выправится. К сожалению, ребята наши не могут забить. Но бывает так, что прорывает и потом ситуация нормализуется», – прокомментировал Гараев.