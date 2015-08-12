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    • Гараев: «Пока «Рубин» не будет принимать каких-либо кадровых решений»

    Гараев: «Пока «Рубин» не будет принимать каких-либо кадровых решений»

    Генеральный директор казанского «Рубина» Айрат Гараев заявил, что не планирует перестановок на тренерском мостике.

    «Нельзя говорить, что ничего страшного не случилось – начало для «Рубина» выдалось очень плохим. Из четырех игр чемпионата две были из разряда очень плохих. На выезде с ЦСКА и «Спартаком» неудачный результат получился в том числе и ввиду календаря. Но это не значит, что на основании этого нужно принимать какие-то резкие кадровые шаги. Думаем, что ситуация выправится. К сожалению, ребята наши не могут забить. Но бывает так, что прорывает и потом ситуация нормализуется», – прокомментировал Гараев.

    Источник: ТАСС

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    12.08.2015 12:59
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    Комментарии (9)
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    vovinho11
    1439375761
    у Гараева прозвище Гарай :-)
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    Арт1994
    1439381061
    Физрук всё равно в плюсе останется. Недавно контракт переподписал и неустойка там неплохая будет... Да и сыночка пристроил.
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    Romeo SL
    1439382011
    наверное тренера надо менть
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    Верг
    1439382431
    Гараев и прочая шушера, это все громов номер 2, распил денежных средств и продажа лидеров, все тоже самое
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    Etiainen
    1439382755
    конечно, календарь плохой... играть надо уметь) всё по делу
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    westerose
    1439389711
    --> ФНЛ
    Ответить
    paparazzi-kazan
    1439392155
    А Бердыев молодчик, из ничего какую команду выстроил. Скоро и автобус отремонтирует.
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    foxxx
    1439402397
    Вот уроды...... Такую команду развалили...
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    ologreds
    1694997417
    numo438719
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