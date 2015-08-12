Узочакву: «Минус 30 в Перми — это сумасшествие»

Нигерийский полузащитник «Амкара» Изу Узочакву, переехавший в пермский клуб из Дании, заявил, что он пока не представляет жизнь на Урале зимой.

— Ты становился лучшим опорным полузащитником чемпионата Дании. Логично предположить, что к обладателям подобных званий должен быть интерес от других европейских клубов. Такой интерес был?

— Были предложения от клубов Кипра, Греции, Германии, но их интерес был не настолько сильным, чтобы я согласился сделать следующий шаг в своей карьере. «Амкар» был конкретнее в предложении, к тому же, я 9 лет провел в Дании, и мне хотелось сменить футбольную обстановку, поэтому я в Перми. Российский чемпионат — сильный. Он сильнее, чем чемпионат Дании. Я считаю, что надо двигаться вверх по ступенькам и русская лига – следующая ступенька. Возможно, она мне поможет сделать шаги выше.

— Ожидания совпали с реальностью?

— Конечно! Даже превзошли! «Амкар» – команда, нацеленная на результат. Надеюсь, будет прогресс в качестве игры.

— Изу, ты в курсе, что дождливые и прохладные июль и август – это были два самых теплых месяца у нас?

— Я много лет жил в Дании, но там, конечно, не так холодно. Наверное, мне нужно заранее приготовить много курток на зиму.

— Иногда куртки не помогают, особенно если на улице минус 30.

— Минус 30 — это, конечно же, сумасшествие. Я такого еще не встречал...