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    Узочакву: «Минус 30 в Перми — это сумасшествие»

    Нигерийский полузащитник «Амкара» Изу Узочакву, переехавший в пермский клуб из Дании, заявил, что он пока не представляет жизнь на Урале зимой.

    — Ты становился лучшим опорным полузащитником чемпионата Дании. Логично предположить, что к обладателям подобных званий должен быть интерес от других европейских клубов. Такой интерес был?

    — Были предложения от клубов Кипра, Греции, Германии, но их интерес был не настолько сильным, чтобы я согласился сделать следующий шаг в своей карьере. «Амкар» был конкретнее в предложении, к тому же, я 9 лет провел в Дании, и мне хотелось сменить футбольную обстановку, поэтому я в Перми. Российский чемпионат — сильный. Он сильнее, чем чемпионат Дании. Я считаю, что надо двигаться вверх по ступенькам и русская лига – следующая ступенька. Возможно, она мне поможет сделать шаги выше.

    — Ожидания совпали с реальностью?

    — Конечно! Даже превзошли! «Амкар» – команда, нацеленная на результат. Надеюсь, будет прогресс в качестве игры.

    — Изу, ты в курсе, что дождливые и прохладные июль и август – это были два самых теплых месяца у нас?

    — Я много лет жил в Дании, но там, конечно, не так холодно. Наверное, мне нужно заранее приготовить много курток на зиму.

    — Иногда куртки не помогают, особенно если на улице минус 30.

    — Минус 30 — это, конечно же, сумасшествие. Я такого еще не встречал...

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.08.2015 12:55
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