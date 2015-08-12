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    • Рафаэл: «Не знаю, есть ли у ван Гаала проблемы с бразильцами»

    Рафаэл: «Не знаю, есть ли у ван Гаала проблемы с бразильцами»

    Защитник «Лиона» Рафаэл рассказал, что одной из причин его перехода из «Манчестер Юнайтед» в французскую команду был приход в команду нового главного тренера Луи ван Гаала, который не видел для него места на поле.

    «Я провел свой лучший сезон перед тем, как Фергюсон ушел. Я играл почти в каждом матче и мы стали чемпионами. Но уход Фергюсона для меня это стал фатальным. Валенсия стал играть правого защитника при ван Гаале. Он великолепный игрок, но ведь я играл хорошо на этой позиции.

    С ван Галаом у меня были нормальные отношения. У него было свое мнение и свои мысли, но они есть у всех. Я всегда уважал решения тренера и всегда буду уважать и дальше.

    Есть ли у ван Гаала проблемы с бразильцами? Я не знаю, честно! Я был единственным бразильцем с тех пор как Андерсон ушел. Знаю об этих историях Ван Гаала с бразильцами, но не могу это подтвердить. Он не доверял мне, но было ли это из-за того что я бразилец, я не могу сказать»,– сказал Рафаэл.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 11:38
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    Комментарии (3)
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    Yera
    1439371593
    красава
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    BellatrixBlack
    1439477520
    судя по 1му тайму матча Лиона с Лорьяном, ему игроки Лиона тоже не очень то доверяют. помню Рафаэля по МЮ- крутой парень, может хорошо развить атаку, что и пытался делать в 1ом тайме с Лорьяном, но ему не доверяли...после перерыва стали больше отдавать ему мяч, но уже было поздно, его стали накрывать :D
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    ologreds
    1694997418
    numo438707
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