Рафаэл: «Не знаю, есть ли у ван Гаала проблемы с бразильцами»

Защитник «Лиона» Рафаэл рассказал, что одной из причин его перехода из «Манчестер Юнайтед» в французскую команду был приход в команду нового главного тренера Луи ван Гаала, который не видел для него места на поле.

«Я провел свой лучший сезон перед тем, как Фергюсон ушел. Я играл почти в каждом матче и мы стали чемпионами. Но уход Фергюсона для меня это стал фатальным. Валенсия стал играть правого защитника при ван Гаале. Он великолепный игрок, но ведь я играл хорошо на этой позиции.

С ван Галаом у меня были нормальные отношения. У него было свое мнение и свои мысли, но они есть у всех. Я всегда уважал решения тренера и всегда буду уважать и дальше.

Есть ли у ван Гаала проблемы с бразильцами? Я не знаю, честно! Я был единственным бразильцем с тех пор как Андерсон ушел. Знаю об этих историях Ван Гаала с бразильцами, но не могу это подтвердить. Он не доверял мне, но было ли это из-за того что я бразилец, я не могу сказать»,– сказал Рафаэл.