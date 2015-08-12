Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Вальбуэна: «Показалось, что в «Динамо» перестали на меня рассчитывать»

    Вальбуэна: «Показалось, что в «Динамо» перестали на меня рассчитывать»

    Новичок «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о причинах, побудивших его покинуть московское «Динамо» Напомним, футболист подписал с французским клубом на трехгодичный контракт.

    «Первый сезон в «Динамо» был хорошим. Но после этого начались изменения. Люди, которые привели меня в этот клуб, перестали там работать, к тому же нас вышибли из Лиги Европы.

    Мне показалось, что клуб перестал на меня рассчитывать, а мои собственные спортивные амбиции не воплотятся в жизнь.

    Собственно причиной перехода в «Лион» и были спортивные амбиции. Возможность участвовать в Лиге чемпионов сыграла большую роль в принятии решения», – сказал Вальбуэна.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska-62
    1439362672
    Играющее черчесовское "Динамо" просто убили... Ну а теперь им дорога в ФНЛ или годами напролёт бороться за выживание в премьер-лиге... Иного не дано!
    Ответить
    Диктор
    1439366692
    Факт
    Ответить
    westerose
    1439367426
    Как такого игрока можно было отпускать не понимаю? Как будто в рашку очередь среди игроков с именем стоит.
    Ответить
    Red-White Sakhalin
    1439367806
    Конечно будет не хватать такого игрока в РФПЛ..
    Ответить
    Miha
    1439372764
    А что же ты Матье забыл про свои амбиции когда в Динамо переходил?
    Ответить
    Gotlib
    1439378467
    Без Вальбуэна Динамо заиграет лучше!К сожалению он часто передерживал мяч,и теряя привозил голы!
    Ответить
    MarioFernandes
    1439382347
    Удачи Матье! Игрока такого класса будет не хватать РФПЛ.
    Ответить
    Grelas
    1439384259
    Все амбициозные игроки уйдут из Динамо еще до закрытия этого трансферного окна.
    Ответить
    Caesar555
    1439479492
    Без Матье Динамо конец.
    Ответить
    ologreds
    1694997418
    numo438697
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+