«Шахтер» может из Львова переехать в Одессу

Донецкий «Шахтер» может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала «Репортер Одесса», если руководство «горняков» устроит поддержка команды на стадионе «Черноморец» в пятничном матче против «Днепра», то «Шахтер» может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.

Напомним, первые два матча «Шахтера» на «Арене Львов» против «Александрии» и «Говерлы» не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против «Днепра» руководство «горняков» решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют «Черноморец» и «Заря». По словам директора стадиона «Черноморец», газон к такой нагрузке готов.

«Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей», – заявил Сергей Сиволап.