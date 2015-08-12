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    «Шахтер» может из Львова переехать в Одессу

    Донецкий «Шахтер» может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала «Репортер Одесса», если руководство «горняков» устроит поддержка команды на стадионе «Черноморец» в пятничном матче против «Днепра», то «Шахтер» может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.

    Напомним, первые два матча «Шахтера» на «Арене Львов» против «Александрии» и «Говерлы» не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против «Днепра» руководство «горняков» решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют «Черноморец» и «Заря». По словам директора стадиона «Черноморец», газон к такой нагрузке готов.

    «Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей», – заявил Сергей Сиволап.

    Источник: Terrikon

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    12.08.2015 07:05
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    Комментарии (6)
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    Ver
    1439353349
    Из Львова в Одессу...так почему ж он до сих пор Донецкий...
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    Аvi-8
    1439353784
    А как они с Черноморцем стадион делить будут? Да и "Ченоморец" не аккредитован принимать ЛЧ в этом сезоне.
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    Igreks
    1439368407
    Да ладно))) Они что хотели чтоб так вот сразу и любовь к клубу появилась там за пол года и аншлаги чтоб были. Доверие и любовь надо заслужыть...как и в жизни пускай переезжают. Ничего страшного то. Лигой Чемпионов хотели всех купить. Ринат давай досвидос.
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    ologreds
    1694997419
    numo438683
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