Бывший клуб Дерлиса Гонсалеса по ошибке выслал сертификат в московское «Динамо» вместо киевского

Первый клуб новичка киевского «Динамо» Дерлиса Гонсалеса «Серро Кора» направил трансферный сертификат футболиста в московское «Динамо» вместо киевского.

Гонсалес начинал свою футбольну карьеру в клубе из Асунсьона в возрасте 12 лет и провел в системе «Серро Кора» период з 2006 по 2009 годы.Теперь клуб имеет право получения компенсации за подготовку игрока в размере 0,75% от его трансферной стоимости. В данном случае она составляет 135 тысяч долларов, которую, по мнению парагвайцев, должны выплатить москвичи.