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    Бальдзаретти завершает карьеру

    Защитник «Ромы» Федерико Бальдзаретти решил завершить карьеру футболиста.

    Бывший игрок сборной Италии провел в прошлом сезоне всего один матч по причине тяжелой травмы таза. За два же последних года он лишь 12 раз выходил на поле.

    Это привело к тому, что 33-летний футболист принял решение завершить выступления на высоком уровне и перешел на работу в штаб спортивного директора Ромы Вальтера Сабатини.

    Бальдзаретти выступал за «Торино», «Варезе», «Сиену», «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и «Рому». Кроме того, он провел 16 матчей за сборную.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2015 01:51
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    Комментарии (3)
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    keks 05
    1439359730
    только его карьера пошла вверх...боец на поле , жаль...
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    Igreks
    1439368176
    правильно сделал. Здоровье важнее.
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    ologreds
    1694997419
    numo438675
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