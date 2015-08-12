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    • Боатенг: «У «Баварии» есть потенциал для победы в Лиге чемпионов»

    Боатенг: «У «Баварии» есть потенциал для победы в Лиге чемпионов»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг считает, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

    «Я чувствую себя здесь комфортно и думаю, что хорошо развивался в «Баварии». Никогда не знаешь, что случится в футболе, но я легко представляю себе ситуацию, при которой закончу карьеру именно здесь», – говорит Боатенг.

    «У нас есть потенциал, чтобы выиграть Лигу чемпионов и другие турниры. Но остальные команды тоже могут это сделать. Думаю, дортмундская «Боруссия» будет сильна снова, Менхенгладбах и Байер – очень хорошие команды», – добавил футболист.

    Источник: Goal.com

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    12.08.2015 00:47
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    Комментарии (4)
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    co;ld
    1439331808
    Пока у Барсы есть MSN, то шансов у вас нету.
    Ответить
    Рустам Хусейнов
    1439483550
    ,бавария даешь требл.
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    ologreds
    1694997420
    numo438669
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