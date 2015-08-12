Боатенг: «У «Баварии» есть потенциал для победы в Лиге чемпионов»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг считает, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Я чувствую себя здесь комфортно и думаю, что хорошо развивался в «Баварии». Никогда не знаешь, что случится в футболе, но я легко представляю себе ситуацию, при которой закончу карьеру именно здесь», – говорит Боатенг.

«У нас есть потенциал, чтобы выиграть Лигу чемпионов и другие турниры. Но остальные команды тоже могут это сделать. Думаю, дортмундская «Боруссия» будет сильна снова, Менхенгладбах и Байер – очень хорошие команды», – добавил футболист.