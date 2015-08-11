«Рома» пожертвовала Санабрией ради Джеко

Нападающий «Ромы» Антонио Санабрия отправился в аренду в хихонский «Спортинг».

Римский клуб был вынужден принять это решение, чтобы иметь возможность завершить трансфер боснийского форварда Эдина Джеко. Дело в том, что «Рома» использовала всю квоту по количеству футболистов из стран, не которые не входят в ЕС.

По неофициальной информации переход Джеко обойдется «волкам» в 14 миллионов евро. Что касается роли Санабрии в команде, то воспитанник «Барселоны» в прошлом сезоне появлялся на поле дважды, каждый раз выходя на замену.