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    • Тошич: «Фанаты «Спартака» просят меня не забивать красно-белым»

    Тошич: «Фанаты «Спартака» просят меня не забивать красно-белым»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своих ожиданиях от дерби со «Спартаком», которое состоится 14 августа в рамках пятого тура РФПЛ.

    «Когда я переходил в ЦСКА, все вокруг только и говорили, что об играх со «Спартаком». Я сам участвовал в дерби «Партизана» с «Црвеной Звездой» — это такой адреналин! Так что помню каждый свой гол в ворота «Спартака».

    Хавбек рассказал и о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

    «Фанаты красно-белых, с которыми сталкиваюсь в городе, всегда желают мне удачи! Единственное, просят, чтобы я не забивал «Спартаку».

    Дать свой прогноз на матч футболист отказался.

    «В таких матчах может все что угодно произойти», – сказал Тошич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2015 22:24
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    Комментарии (4)
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    Balbes77773
    1439324886
    Как же так,Зоран??...настоящее дороже или прошлое??
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    spartachi
    1439460220
    да Тошич постоянно забивает((
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    ologreds
    1694997421
    numo438657
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