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    «Зенит» хочет приобрести Миранчука

    «Зенит» не оставляет попыток заполучить новых футболистов этим летом. Основными трансферными целями питерского клуба являются нападающий «Динамо» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

    «Приоритетной трансферной целью «Зенита» на данный момент является нападающий «Динамо» и сборной России Александр Кокорин. Также петербургский клуб с интересом следит за прогрессом атакующего полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука», — цитирует источник в руководстве клуба сайт телеканала «100 ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 22:09
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    Комментарии (19)
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    Чидори
    1439320613
    }{*й сосните))) Миранчук полюбэ останется в Локо. Пусть нигеров из африки покупают.
    Ответить
    Диктор
    1439321795
    Хороший игрок.О как Зенит курс взял на российских игроков
    Ответить
    Зенитовец555
    1439323594
    Зенит не купит Алексея, это никому не выгодно. Пусть парень хорош игрет за родные цвета, чем на лавке сидит
    Ответить
    Smoke Some Weed
    1439324178
    Думаю и надеюсь Леша не перейдет, только начал часто выходить играть и набирать форму, и не думаю что захочет снова сидеть на лавке и пытаться пробиться в основу.
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    Garrincha58
    1439328514
    следующим кто будет Черышев? всякий бред сочиняют по ночам
    Ответить
    S. F.
    1439329333
    Бездомные всех скупают... Им никто не нужен, просто, НАДО купить, чтоб у других ОТНЯТЬ и тем самым ОСЛАБИТЬ. А так, все закончат как Бухаров у них!..
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    FC Terek-95
    1439330333
    Возможно возможно, дзюба потом кокорин потом миранчук потом месси)))
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    Miha
    1439347964
    Ох щас опять попрут трансферы средних русских игроков за супер ценники
    Ответить
    B-E-S
    1439359953
    У Зенита нет перспективной молодежи
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    ologreds
    1694997421
    numo438656
    Ответить
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