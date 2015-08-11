Воронин: «Вальбуэна – серьезная потеря для «Динамо»

Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал уход из стана бело-голубых полузащитника Матье Вальбуэна.

«Уход Вальбуэна – серьезная потеря. Если ведущие игроки один за другим покидают клуб, значит, в «Динамо» определенные проблемы. Видимо, ставка теперь будет сделана на молодежь. С трудом верится, что бело-голубые в нынешнем сезоне будут решать серьезные задачи. Наверное, мы увидим новую команду на базе той, которую строил Дмитрий Хохлов в молодежном первенстве», – высказал свое мнение Воронин.

Напомним, Воронин защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014-й год.

