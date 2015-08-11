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    • Мартинес: «У нас достаточно глубокий состав, так что потеря Бэйнса не станет проблемой»

    Мартинес: «У нас достаточно глубокий состав, так что потеря Бэйнса не станет проблемой»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес выразил уверенность в том, что травма лодыжки защитника Лейтона Бэйнса не причинит существенного урона результатам команды. Он заявил, что в команде достаточно левых защитников, чтобы закрыть эту позицию.

    Также он выразил надежду на то, что игрок скоро поправится и вернется на поле с новыми силами:

    «Мы рассчитываем, что его лодыжка скоро будет в порядке. Конечно, это плохая травма, учитывая, что он уже раньше травмировал эту область. Безусловно, мы расстроены, но этот период вынужденного отдыха только усилит его желание играть».

    Источник: Tribalfootball

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    11.08.2015 17:50
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    Комментарии (2)
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    Тот еще Бобер
    1439305029
    этот сезон будет для Мартинеса определяющим
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    ologreds
    1694997424
    numo438620
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