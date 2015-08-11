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    • Слуцкий: «Перенос матча со «Спартаком» – абсолютная норма»

    Слуцкий: «Перенос матча со «Спартаком» – абсолютная норма»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, как отнесся к переносу предстоящего матча 5-го тура чемпионата России против «Спартака» на 14 августа.

    «Это абсолютная норма, когда команда – участник еврокубков сдвигает матч на день в рамках тура. Такое происходит не в первый, не во второй и не в третий раз. К тому же на общем собрании клубов РФПЛ перед стартом сезона ЦСКА говорил, что необходимо ставить матч на 14 августа. Все были уведомлены на этот счет. А что жеребьевка Лиги чемпионов состоялась не за 10 дней, а за 9 – здесь тогда надо УЕФА предъявлять претензии, что они не стыкуют время жеребьевки с нашим регламентом».

    Напомним, изначально московское дерби должно было состояться 15 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2015 17:38
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Диктор
    1439308646
    Для кого норма? Мне так кажется только для клуба ЦСКА
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    BDA81
    1439308894
    Надеюсь ЦСКА с треском проиграет Спортингу. Чтоб в следующий раз в кабинетные игры по меньше играли.
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    Asbjorn
    1439311613
    Плевать они на болельщиков хотели
    Ответить
    azar80
    1439313975
    А календаря УЕФА на составлении календаря ЧР не было, а зачем туда смоттреть если Гнидер башляет
    Ответить
    САДЫЧОК
    1439318209
    давай давай слуцкий отбивай своё назначение!хвали муть ко...противно слышать!!!
    Ответить
    rash1959
    1439320930
    Ещё скажи лёня, что о переносе и слышать не слыхивал, и против был... мы поверим.
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    фарход
    1439322268
    Одни идиотих собрал бомба
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    tigrok
    1439352915
    В лига чемпионов-2006/07 Спартаку предстоял матч с Баварией в Мюнхене во вторник (0:4), а ЦСКА надо было играть в среду в Москве (тоже в ЛЧ) со слабой командой ( 3:1 не помню с какой, кажется Гамбург). Перед этой игрой Спартак играл дерби с ЦСКА в субботу. Спартак тогда просил о переносе игры, но ему было отказано. В итоге, Спартак первый тайм провели великолепно, они не дали ни единого шанса хозяевам поразить свои ворота, а сами упустили пару выгодных моментов. Однако после перерыва пропустили четыре мяча, вероятно не хватило сил. Тяжело было играть два супер-матча, один в субботу с ЦСКА, другой уже во вторник с Баварией в Мюнхене. А для ЦСКА было все комфортно.
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    мясной отдел
    1439385332
    А то, что Спартак будет играть через три дня - это никого не волнуёт? а болелы с билетами в т.ч. на поезда-самолеты из регионов? а ночь на дворе? короче всё для коняшек, все для победы.... Кстати помню что спартаку неоднократно отказывали в переносе даже менее интересных матчей.
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    ologreds
    1694997423
    numo438618
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