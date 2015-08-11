Слуцкий: «Перенос матча со «Спартаком» – абсолютная норма»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, как отнесся к переносу предстоящего матча 5-го тура чемпионата России против «Спартака» на 14 августа.

«Это абсолютная норма, когда команда – участник еврокубков сдвигает матч на день в рамках тура. Такое происходит не в первый, не во второй и не в третий раз. К тому же на общем собрании клубов РФПЛ перед стартом сезона ЦСКА говорил, что необходимо ставить матч на 14 августа. Все были уведомлены на этот счет. А что жеребьевка Лиги чемпионов состоялась не за 10 дней, а за 9 – здесь тогда надо УЕФА предъявлять претензии, что они не стыкуют время жеребьевки с нашим регламентом».

Напомним, изначально московское дерби должно было состояться 15 августа.