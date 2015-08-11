Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Галицкий: «На два фронта играть тяжело»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России по футболу против «Кубани» (1:1).

    – Прежде всего, хочу отметить атмосферу на трибунах, которая мне очень понравилась. Полторы тысячи зрителей на игре молодежных составов и 25 с лишним тысяч в августе, в понедельник на игре главных команд – для нашего футбола это очень внушительные цифры. И при этом обе стороны болели цивилизованно, без нецензурных выражений, оскорблений в адрес соперника. Я благодарен болельщикам, это было великолепно! Значит, футбол в нашем городе и крае важен, нужен и любим. И это – главный позитивный итог вчерашнего дерби.

    – А что скажете об игре нашей команды?
    – В прошлом сезоне мы, можно так сказать, пошли против тренда. Нашему клубу удавалось, участвуя в Еврокубках, еще и подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата, вести борьбу за медали. Но сейчас мы видим, что все не так просто, и на два фронта играть тяжело. У «Краснодара» пока не получается стабильно выступать и демонстрировать зрелищный футбол, проводя матчи два раза в неделю. Соперники привыкли к нашей манере игры, они «садятся» в оборону, играют плотно, нам трудно вскрывать насыщенные защитные построения. Призываю наших болельщиков потерпеть, поскольку не уверен, что дальше нам будет проще. Тем не менее, рук мы не опускаем и будем продолжать сражаться в обоих турнирах. В какой-то мере, безусловно, сказываются санкции, наложенные на наш клуб УЕФА за нарушения финансового фэйр-плей, но не хотелось бы ими оправдывать нашу неудачную игру. Прошлой осенью в нашем составе не было Широкова, а Измайлов присоединился к нам только ближе к сентябрю. Тогда как этим летом мы пополнили состав такими квалифицированными футболистами, как Смолов, Торбинский, Страндберг. То есть можно сказать, что мы как минимум не стали слабее по сравнению с прошлым годом, но при этом играем хуже. И мы не одиноки в этих наших проблемах: посмотрите на «Рубин», который столкнулся с похожими сложностями и пока в чемпионате не смог набрать ни одного очка. Наверное, это свойственно всем клубам, не имеющим постоянного опыта игры в двух турнирах.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ФК Зенит всея Руси
    1439294848
    Что ж. Добро пожаловать в реальный мир.
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439299720
    А КАК ТЫ ДУМАЛ???? Просто теперь против Краснодара играют не как с средняком, высоко поднявшим нос, а как с БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ!!! и дальше будет ХУЖЕ
    Ответить
    &&&Ростислав&&&
    1439301063
    На еврокубке много сил уходит, много новичков, но Краснодар справится, как и в прошлом сезоне-опыт же есть!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997425
    numo438587
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+