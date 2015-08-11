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    Галямин: «Не сомневаюсь, что Думбия сыграет со «Спартаком»

    Ветеран московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение о возвращении в клуб нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Возвращение в ЦСКА Думбия – это огромный плюс для команды. У армейцев был только один форвард – Муса и частично Страндберг, но он молодой парень. А Думбия – это футболист уровня Лиги чемпионов и, конечно, он поможет команде. Это фундамент, чтобы бороться в еврокубках за самые высокие места. Он находится сейчас не в оптимальной форме, но, я думаю, здесь нет ничего странного. Сейду еe наберeт. Главное, что это классный футболист. Хотел бы я, чтобы он вышел в матче со «Спартаком»? Я уверен, что он выйдет на замену во втором тайме. Даже не сомневаюсь. Тренеры это сделают, чтобы порадовать болельщиков ЦСКА».

    Напомним, Думбия будет выступать за армейцев на правах аренды как минимум до конца нынешнего года.

    Источник: Eurofootball

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    11.08.2015 13:03
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    marshal9
    1439287973
    не смотря на все его заслуги мне никогда не нравился этот форвард лучше бы панченко наигрывали
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    Artemrud
    1439289153
    разгом опять будет недоклуба
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439299858
    ВСЕ,ЧТО И ОСТАНЕТСЯ СДЕЛАТЬ ТРЕНЕРУ ЦДКА- так это во втором тайме поберечь силы лидеров- сменить их в итак уже проваленную игру со спартаком- ТУТ УЖ И КОТДИВУАРСКОГО ПЕНСИОНЕРА МОЖНО КИНУТЬ- ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ!! ОН В РОМЕ СИЛЬНО ПРИБАВИЛ- СЕЙЧАС УЖЕ ОН НЕ УРОВЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ- ОН УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА
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    S. F.
    1439329580
    Жалко лошадей) Им даже этот... ИГРОК не поможет))
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    ologreds
    1694997425
    numo438577
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