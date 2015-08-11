Ткачев: «Подарили очко «Краснодару»

Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился мнением о ничьей в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Да, очень сильно обидно. Соперник ничего не может сделать в атаке, но в концовке все равно забивает мяч. Мы просто подарили им одно очко. Нам пока не хватает сил на весь матч при таком темпе. И жара повлияла. Но сегодня мы сыграли очень хорошо, на высоких скоростях. От этого и пошли вынужденные замены в конце. У меня уже не хватало сил, Владислав Кулик получил травму. Но уже ничего поделать нельзя, будем готовиться к другим играм», – сказал игрок.