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    Ткачев: «Подарили очко «Краснодару»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Сергей Ткачев поделился мнением о ничьей в матче четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Да, очень сильно обидно. Соперник ничего не может сделать в атаке, но в концовке все равно забивает мяч. Мы просто подарили им одно очко. Нам пока не хватает сил на весь матч при таком темпе. И жара повлияла. Но сегодня мы сыграли очень хорошо, на высоких скоростях. От этого и пошли вынужденные замены в конце. У меня уже не хватало сил, Владислав Кулик получил травму. Но уже ничего поделать нельзя, будем готовиться к другим играм», – сказал игрок.

    Источник: ФК «Кубань»

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    11.08.2015 09:11
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    Комментарии (2)
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    VIPded
    1439276236
    Успехов, Серёга! И со временем ждём тебя опять в Севастополе!!!
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    ologreds
    1694997427
    numo438553
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