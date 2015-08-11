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    • Василий Березуцкий: «Если матч не перенести из-за ТВ, то надо отказаться от его показа»

    Василий Березуцкий: «Если матч не перенести из-за ТВ, то надо отказаться от его показа»

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением касательно того, что поединок пятого тура РФПЛ против «Спартака» состоится в 21:30 по Москве.

    «Главное, что не придeтся выходить на поле в 13.30 в тридцатитрехградусную жару, как мы играли с пермским «Амкаром» (2:0). От этого и зрители страдают, и зрелищность футбола, и движение игроков по полю. Мне кажется, если такие матчи не получается перенести из-за телевидения – надо отказываться от их трансляций. Уже много говорилось о том, что нельзя играть в сильную жару. Но, видимо, пока кто-нибудь не умрет от солнечного удара, матчи будут проводить в это время. Летом встречи должны начинаться как можно позже, когда солнце уходит. Когда на улице жара 30 градусов, но ты играешь в 21.30 – это не создает проблем, потому что нет солнца. Поэтому позднее начало матча со «Спартаком» на руку, по крайней мере, футболистам», – сказал игрок.

    Источник: Eurofootball

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    11.08.2015 08:21
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    Комментарии (4)
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    kara-mba
    1439275945
    Так их Вася!
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    Nesterenko
    1439280130
    Согласен не понимаю этого бреда: летом играть днем, а осенью наоборот под ночь.
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    IbragimovSh
    1439288445
    Бедный березка. Солнечный удар? Слова малолетки. И лишить миллионы людей от просмотра матча?
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    ologreds
    1694997428
    numo438548
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