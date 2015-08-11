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    Карпин: «Соперник победил, не создав и полумомента»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дал комментарий после понедельничного матча шестого тура ФНЛ против нижегородской «Волги» (0:1).

    «Обидно, что и говорить. Соперник не создал и полумомента, не нанес ни одного удара в створ ворот. И при этом мы проиграли, получив пенальти… До этого проблем у нас не было, ребята все делали правильно. Что касается процесса комплектования команды, то, возможно, он будет продолжаться. Хотя сейчас для нас главное — довести до нормального состояния наших футболистов. Многие из них не только не играли друг с другом, но даже и не тренировались с командой. В игре с «Волгой» у нас, например, появился первый номинальный нападающий, и линию атаки нам, видимо, еще предстоит укреплять», – заявил тренер.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.08.2015 06:23
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    Комментарии (4)
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    Wilhelmson
    1439274574
    А так хотелось побить рекорд по ничьим
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    Jack Frost
    1439284389
    Валерик в своем репертуаре.
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    alkor129
    1439486037
    Мутузить мяч 90 минут, надеясь на штрафные это не футбол. А ведь у нас стадион к Чм строят. А кто играть потом на нем будет?
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    ologreds
    1694997429
    numo438537
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