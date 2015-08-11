Карпин: «Соперник победил, не создав и полумомента»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дал комментарий после понедельничного матча шестого тура ФНЛ против нижегородской «Волги» (0:1).

«Обидно, что и говорить. Соперник не создал и полумомента, не нанес ни одного удара в створ ворот. И при этом мы проиграли, получив пенальти… До этого проблем у нас не было, ребята все делали правильно. Что касается процесса комплектования команды, то, возможно, он будет продолжаться. Хотя сейчас для нас главное — довести до нормального состояния наших футболистов. Многие из них не только не играли друг с другом, но даже и не тренировались с командой. В игре с «Волгой» у нас, например, появился первый номинальный нападающий, и линию атаки нам, видимо, еще предстоит укреплять», – заявил тренер.